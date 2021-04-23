Son dakika... Aras Kargo 23 Nisan vesilesiyle çocuklara uçurtma armağan etti
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Son dakika... Aras Kargo 23 Nisan vesilesiyle çocuklara uçurtma armağan etti

Son dakika... Aras Kargo 23 Nisan vesilesiyle çocuklara uçurtma armağan etti
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aras Kargo'nun çalışanlarının çocuklarına yönelik yaptığı ve sosyal medyada düzenlediği çekiliş ile takipçilerine armağan ettiği "Yaşasın 23 Nisan" mesajı taşıyan binlerce uçurtma, çocukların bayramına neşe kattı.

Aras Kargo'nun çalışanlarının çocuklarına yönelik yaptığı ve sosyal medyada düzenlediği çekiliş ile takipçilerine armağan ettiği "Yaşasın 23 Nisan" mesajı taşıyan binlerce uçurtma, çocukların bayramına neşe kattı.

Aras kargo açıklamasına göre, şirket, çocuklara özel bir etkinlikle 23 Nisan coşkusunu gökyüzünde yaşatıyor.

Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çalışanlarının çocuklarına ve sosyal medyadan düzenlediği çekiliş ile takipçilerine armağan ettiği özel uçurtmalarla kutluyor.

Salgın nedeniyle fiziksel etkinliklerin gerçekleştirilemediği koşullarda 23 Nisan'ın coşkusunu, gururunu çocuklara yaşatmak ve yarın geleceği taşıyacak çocukların, bugün mutluluğu göklere taşımaları için hayata geçirilen organizasyon kapsamında Aras Kargo çocuklar için 23 Nisan'a özel uçurtmalar hazırladı.

Salgın kısıtlamaları döneminde, dünyada yalnızca Türkiye'nin çocuklarına armağan edilmiş bu özel günün önemini ve anlamını çocuklara daha iyi hissettirmek amacıyla düzenlenen etkinlik için el birliğiyle hazırlanan, üzerinde 23 Nisan'a özgü mesajların yer aldığı binlerce uçurtma, bayrama neşe kattı.

"23 Nisan coşkusunun doyasıya yaşanmasını diliyoruz"

23 Nisan etkinliği hakkında konuşan Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulu önder Atatürk'ün tarihimizin dönüm noktalarından biri anısına çocuklara armağan ettiği, dünyada eşi, örneği olmayan çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerinden biri. Bu bayramımızın anlamını ve önemini çocuklarımıza hissettirmek, bu coşkunun ve sevincin nesilden nesle geçmesine öncülük etmek hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle kutlamaların yapılamadığı bu koşullarda çocuklara 23 Nisan duygusunu yaşatacak ve aynı zamanda eğlenmelerini sağlayacak bir çalışma yapmak istediklerini aktaran Burkutoğlu, hayata geçirdikleri projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile sosyal medyadan aldığımız sıcak ve olumlu mesajlar bizi çok mutlu etti. 23 Nisan coşkusunun doyasıya yaşanmasını diliyoruz. Bu amaçla, 16 bine yakın çalışanımızın çocuklarına ve sosyal medyadan düzenlediğimiz çekiliş ile takipçilerimize 23 Nisan için özel üretilmiş uçurtmalardan armağan ettik. Binlerce uçurtma ile bayramımızı gökyüzünde kutlamayı, aynı zamanda da günümüzün çocuklarını uçurtmayla tanıştırmayı arzu ettik. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bir arada kutlayacağımız nice bayramlar diliyor, tüm çocukların ve yetişkinlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Son dakika... Aras Kargo 23 Nisan vesilesiyle çocuklara uçurtma armağan etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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