İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
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İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için belediye ekipleri vosvoslarla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları gezdi.

Bahçelievler'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için belediye ekipleri vosvoslarla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları gezdi. Çocukların bayramı coşkulu bir şekilde kutlaması için düzenlenen etkinlikte, palyaço ve jonglörler de yer aldı.

Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olan 23 Nisan'da Bahçelievler Belediyesi, çocukların eğlendirmek için program düzenledi. Rengarenk, süslenmiş vosvos konvoyuyla korna çalıp çocuklara çağrıda bulunan ekipler, tüm cadde ve sokakları gezdi. Palyaço ve jönglerlerin da gösteri yaptığı etkinlikte aileler ve çocuklar evlerinin balkonundan ekipleri selamladı. Bazıları ise kendilerine hediye edilen bayrakla sokağa çıkarak konvoy halindeki vosvosları takip etti. Konvoya katılanlardan 9 yaşındaki Eymen Çolak, 'Günümüz çok güzel geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun' dedi.

'EĞLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Çok heyecanlı olduğunu belirten minik Alya Çolak ise 'Bugün okulumuzda tören vardı. Ama tabi ki virüs yüzünden okula gidemedik. Buradaki etkinlikte de çok heyecanlıyım. Heyecanımı anlatmak için neredeyse kalp krizi geçirebilirim' diyerek mutluluğunu paylaştı.

Alya'nın annesi Neylan Çolak da 'Bu yıl bayramı kutlayamadık o nedenle içimiz çok buruk. Ama inşallah seneye iyi bir şekilde telafi edeceğiz. Bu etkinliği de çok beğendik. Her zaman böyle şeyler istiyoruz' diye konuştu.

11 yaşındaki Arda Sayındaş ise '23 Nisan Atatürk'ün bize armağan ettiği çok güzel bir bayram. Eğleniyoruz, burada konvoylar yapıyoruz. Çocukların eğlenmesi için bu etkinlik çok iyi oldu, çünkü bu dönemde eğlenmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ
İSTANBUL-23 NİSAN'A ÖZEL VOSVOSLARLA KONVOY DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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