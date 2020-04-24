23 Nisan'a özel Macarlardan İstiklal Marşı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 Nisan'a özel Macarlardan İstiklal Marşı! - Haberler
Macaristan, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

23 Nisan'a özel Macarlardan İstiklal Marşı!

23 Nisan için Türkiye'deki Macaristan Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi Yetkilileri İstiklal Marşı'nı Seslendirdi.

24.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:41
23 Nisan'a özel Macarlardan İstiklal Marşı!

Macaristan Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi yetkili isimleri ve çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı Türkçe olarak seslendirdi. Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 tarihinin yüzüncü yılında Türkiye'deki Macaristan temsilciliğini üstlenen diplomatlar bu önemli gün için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyükelçi Sayın Viktor Mátis ve Başkonsolos Sayın László Keller'in de aralarında bulunduğu on dokuz kişi İstiklal Marşı'ndan ikişer dize okudu.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi Haberler
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haberler
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum Haberler
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ergin Ataman Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: 23 Nisan'a özel Macarlardan İstiklal Marşı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 00:19:34. #1.15#
title