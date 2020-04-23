23 Nisan'a özel konserler devam ediyor
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Limak Holding, 23 Nisan, Kültür Sanat, Haber

23 Nisan'a özel konserler devam ediyor

Sosyal sorumluluk projeleri üstlenen ve kültür-sanat çalışmalarına da destek veren Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, bu kez miniklerin sevincine ortak oldu.

23.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:05
23 Nisan'a özel konserler devam ediyor
Sosyal sorumluluk projeleri üstlenen ve kültür-sanat çalışmalarına da destek veren Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, bu kez miniklerin sevincine ortak oldu.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel unutulmaz bir eser yorumlayan genç sanatçıların videosu, Limak Filarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

 Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye'nin geleceği olan genç sanatçılar başta olmak üzere yediden yetmişe herkese destek vermeye devam ediyor. Çocuklara emanet edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında da orkestra, bir çalışmaya imza attı. Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın 23 Nisan'da sosyal medya hesapları üzerinden orkestralara yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren Limak Filarmoni Orkestrası, genç sanatçılar öncülüğünde kalplere dokunan bir seslendirme yaptı.

 SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNİ HATIRLATTILAR

 "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" şarkısını evlerinde yorumlayan sanatçıların videosu, Yusuf Yalçın'ın düzenlemesinin ardından Limak Filarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Evde kalmanın üretmeye engel olmayacağını hatırlatan orkestra üyeleri, evde eseri yorumlayarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini gösteren pandemiyle mücadeleye ortak olan genç sanatçılar, ülkemizin geleceği olan çocukların 100 yıllık mirasını sanatla taçlandırdı.

Adnan Çakmaçıoğlu'nın unutulmaz eserini, Salih Aydoğan'ın müziğine bağlı kalarak yorumlayan Limak Filarmoni Orkestrası üyeleri, Yusuf Yalçın'ın düzenlemesiyle duygu dolu bir çalışmaya imza attı. Orkestranın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Şarkıyı mırıldanan her çocuk orkestramızın sanatçısı, orkestramızın her sanatçısı çocuğumuzdur. Çocukluğunu kucağından bırakmayan herkesin bayramını kutlar, yüzüncü yılında 23 Nisan'ımıza nice yüzyıllar dileriz." mesajı verildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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