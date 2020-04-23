23 Nisan'a buruk kutlama Her yıl yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, Akyurt'ta korona virüs salgını nedeniyle sade bir kutlamaya sahne oldu.

Her yıl yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, Akyurt'ta korona virüs salgını nedeniyle sade bir kutlamaya sahne oldu.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Jandarma Komutanı Özkan Demirağ, İlçe Jandarma Komutanı Burak Ayva ve siyasi partilerin ilçe başkanlarının katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi konuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona ererken ilçedeki tüm okullardan gökyüzüne kırmızı, beyaz renkte balonlar bırakıldı. Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda ise Okul Müdürü Mesur Derindere ve Murat Çetin ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer şarkılar eşliğinde ellerinde Türk Bayrakları ile 23 Nisanı kutladı.

Akyurt'ta gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, "Salgın hastalıklar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hem çocuklarımızı unutmadan, hem de nice 23 Nisanlar için onların sevdiği şarkıları ve vatan, millet şarkılarımızı yayınladık. İnşallah nice güzel günler bizleri bekliyor, bunlar geçici günlerdir. Çocuklarımızla tekrar okullarımızda buluşacağız, tekrar onlarla birlikte olacağız ve nice 23 Nisanları kutlayacağız" dedi.

Diğer taraftan balonlar ve Türk Bayrakları ile süslenen Akyurt Belediyesi'ne ait zabıta araçları da ilçeyi dolaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA