23 Nisan'a "artı 1" farkla piyano çaldı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özden ve Sibel Uzunlar'ın çocuğu down sendromlu Arda Doğan Uzunlar, "Memleketim" şarkısını piyanoyla çaldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özden ve Sibel Uzunlar'ın çocuğu down sendromlu Arda Doğan Uzunlar, "Memleketim" şarkısını piyanoyla çaldı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında piyanosunun başına geçen Uzunlar'a müzik öğretmeni Mert Nazır Aksu ve özel eğitim öğretmeni Tuğçe Bayyiğit eşlik etti. Uzunlar'ın klip şeklinde gerçekleşen piyano resitali büyük beğeni topladı.

Lüleburgaz ilçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Arda Uzunlar, yıllardır eğitimin aldığı piyanosunun başına 23 Nisan için geçti. Çocukların korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu bu günlerde "Piyano sevgisi engel değil" diyen Uzunlar, müzik öğretmeni Mert Nazır Aksu ve özel eğitim öğretmeni Tuğçe Bayyiğit öncülüğünde piyano resitali sundu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Uzunlar'ın videosuna kısa sürede büyük ilgi gösterilirken, Uzunlar'ın annesi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Anne Sibel Uzunlar, Arda'nın çok uzun süredir müzik sevgisi olduğunu söyleyerek, "Arda'nın bu kadar sosyal, etkin, önünü açan, ufkunu açan müdürü şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Barbaros Görkem Şinikoğlu keşfetti. Onun sayesinde Arda özel eğitimle bu kıvama geldi" dedi.

Öte yandan, Arda'nın klip çekimini ise gönüllü olarak Melikhan Alakıs yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA