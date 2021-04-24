23 Nisan 2021 Haberleri
23 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
- Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi
- Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
- 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt
- Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi
- Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı
- Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok
- 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi
- Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
- Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu
- Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek
- Siirt'te sokak ortasına bırakan boş tabut mahallelide korkuya neden oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası faaliyetlerini durdurma kararı aldı
- Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı
- Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu
- Pendik D-100 karayolunda otomobille minibüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
- Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı
- Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı
- 'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
- İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
- İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
- Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu
- Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
- Gentest Kurucusu Dr. Serkan Savaş: Koronayı şiddetli geçirmenin genlerle ilişkisi bulunmuyor
- Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı
- Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı
- İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi
- 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
- İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
- 9 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı! Talihsiz çocuk hayatını kaybetti
- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
- MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı
- Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
- Sevgilisini canice öldürüp, 'Bana karşı koymadı' demişti! DNA'sı genç kızın tırnağında çıktı
- Büyük aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'la olan pozlarını sildi
- Son Dakika: Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı! İstanbul'un her yerinden görülebilecek
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