23 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 23 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Kıymetli Bir Bina Öyküsü 01:05 Ev Yapımı 01:15 7. Koğuştaki Mucize 03:25 Dert Ortağı 03:40 Sağlıklı Mutfak 04:25 Düğün 04:30 Diyet 05:50 İncir Ağacı 06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:50 Tutunamayanlar 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Diyet 17:00 23 Nisan Gala Özel 17:00 TRT 23 Nisan Özel Yayını 18:55 Doğrusu Ne? 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 7. Koğuştaki Mucize 20:00 Ev Yapımı 22:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi 23:45 Ramazan Güzeldir Kaynak: InterSinema.com