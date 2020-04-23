23 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
23 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kıymetli Bir Bina Öyküsü
01:05 Ev Yapımı
01:15 7. Koğuştaki Mucize
03:25 Dert Ortağı
03:40 Sağlıklı Mutfak
04:25 Düğün
04:30 Diyet
05:50 İncir Ağacı
06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:50 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Diyet
17:00 23 Nisan Gala Özel
17:00 TRT 23 Nisan Özel Yayını
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 7. Koğuştaki Mucize
20:00 Ev Yapımı
22:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:45 Ramazan Güzeldir
Kaynak: InterSinema.com