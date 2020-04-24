23 Nisan 2020 Haberleri
23 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
24.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:18
- Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
- Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
- Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
- TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
- Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
- Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
- İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
- Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu
- Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
- Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
- Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
- Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
- 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
- THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
- Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
- Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
- Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
- Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
- Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
- Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
- Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
- İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
- Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
- Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
- İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
- Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
- ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
- CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
- Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
- Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
- ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
- Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
- Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti