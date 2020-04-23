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23 Nisan, Türkiye, Spor, Haber

23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu evlerde yapıldı

Eker firmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği 100. Yıl Çocuk Koşusu'nda katılımcılar, evlerinden canlı bağlanarak yarıştı.

23.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:34
23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu evlerde yapıldı

Eker firmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği 100. Yıl Çocuk Koşusu'nda katılımcılar, evlerinden canlı bağlanarak yarıştı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) destek verdiği koşuya 12 yaş ve altı 703 çocuk katıldı.

Çocuklar evlerinin içinde salonda, koridorda, balkonda veya birkaç odada tekrar edebilecek bir hat belirleyerek oluşturduğu 100 metrelik parkurda koşarken, 100 katılımcının koşusu online olarak takip edildi.

Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker yaptığı açıklamada, "Eker olarak Türkiye'de sporun gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her yıl ekim ayında düzenlediğimiz 'Eker I Run' yarışına binlerce sporsever katılırken, Minik Adımlar koşusunda da çocukları sporla ve spor kültürüyle tanıştırıyoruz. Bu deneyimlerimizle, evlerimizde kaldığımız bu dönemde 23 Nisan'ı farklı bir şekilde kutlamak, sporun birleştirici gücünden yararlanarak çocuklarımıza moral vermek istedik. İnternetin olanaklarından yararlanarak, bu özel etkinliği çocuklarımızın evlerine getirdik ve Türkiye'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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