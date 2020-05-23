23 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

23 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 40.178 test yapıldı ve 1.186 yeni vaka tespit edildi. Bugün 32 kişi hayatını kaybetti ve 1.491 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 23 Mayıs

23 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 155.686 oldu. Toplam can kaybı ise 4.308'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 775, toplam entübe hasta sayısının ise 388 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 117.602 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.807.673 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tBOtbAY3CD

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020