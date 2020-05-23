23 Mayıs Cumartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne? Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 23 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 23 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri! 23 MAYIS TOPLAM TEST SAYISI 23 Mayıs itibariyle toplam test sayısı 1.807.673 olarak gerçekleşti. 23 MAYIS KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI 23 Mayıs itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 155.686 olarak gerçekleşti. 23 MAYIS TOPLAM VEFAT SAYISI 23 Mayıs itibariyle toplam vefat sayısı 4.308 olarak gerçekleşti. 23 MAYIS TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI 23 Mayıs itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 775 olarak gerçekleşti. 23 MAYIS TOPLAM ENTÜBE SAYISI 23 Mayıs itibariyle toplam entübe sayısı 388 olarak gerçekleşti. 23 MAYIS İYİLEŞEN HASTA SAYISI 23 Mayıs itibariyle iyileşen hasta sayısı 117.602 olarak gerçekleşti. Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle; 10 Mart: 1 vaka 11 Mart: 1 vaka 12 Mart: 5 vaka 13 Mart: 5 vaka 14 Mart: 6 vaka 15 Mart: 18 vaka 16 Mart: 47 vaka 17 Mart: 98 vaka, 1 vefat 18 Mart: 191 vaka, 2 vefat 19 Mart: 359 vaka, 4 vefat 20 Mart: 670 vaka, 9 vefat 21 Mart: 947 vaka, 21 vefat 22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat 23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat 25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat 25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat 26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat 27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat 28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat 29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat 30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat 31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat 1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat 2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat 3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat 4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat 5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat 6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat 7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat 8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat 9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat 10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat 11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat 12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat 13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat 14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat 15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat 16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat 17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat 18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat 19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat 20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat 21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat 22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat 23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat 24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat 25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat 26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat 27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat 28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat 29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat 30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat 1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat 2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat 3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat 4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat 5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat 6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat 7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat 8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 vefat 9 Mayıs 137.115 vaka, 3.739 vefat 10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 vefat 11 Mayıs 139.771 vaka, 3.841 vefat 12 Mayıs 141.475 vaka, 3.894 vefat 13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat 14 Mayıs 144.749 vaka, 4.007 vefat 15 Mayıs 146.457 vaka, 4.055 vefat 16 Mayıs 148.067 vaka, 4.096 vefat 17 Mayıs149.435 vaka, 4.140 vefat 18 Mayıs 150.593 vaka, 4.171 vefat 19 Mays 151.615 vaka, 4.199 vefat 20 Mayıs 152.587 vaka, 4.222 vefat 21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat 22 Mayıs 154.500 vaka, 4.276 vefat 23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat