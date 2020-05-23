23 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk/ SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2476133) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÜMÜŞPINAR, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, SELİM GİRAY, YAVER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474161) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 23.05.2020 16:00 - 23.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., TURGUT ÖZAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2478972) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.05.2020 11:00 - 23.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472180)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 23.05.2020 09:00 - 23.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, İNCİRLİK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.05.2020 15:00 - 23.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2478128) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2478128)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 23.05.2020 15:00 - 23.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ASLIHAN, TERASEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2478131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, HALKALI sk/ KEMALPAŞA mah HALKALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471625) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471625)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, DELİ ORMAN, EĞRİ, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471626) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471626)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.05.2020 15:00 - 23.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, YUNUS EMRE, ÖMÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2476986) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2476986)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 08:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, 502., 503., 504., BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ, SEFA, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇAMLIK, ÇİMEN sk/ KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk/ TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2479808) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.05.2020 05:00 - 23.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KALKANCI sk/ YENİKÖY mah KALENDER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472175) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472175)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.05.2020 07:00 - 23.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, KATAR, KESKİN DERE, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÇÖREKOTU, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472165) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472165)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 23.05.2020 14:00 - 23.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKGEYİK, AKÇA, ALAGEYİK, BERRAK ÇIKMAZI, BESTE ÇIKMAZI, BEYZA ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, CANAN ÇIKMAZI, CİHAN ÇIKMAZI, DEREİÇİ., DİDEM ÇIKMAZI, ESKİ KİLYOS, GÜLBAHAR, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜNTEKİN ÇIKMAZI, HAMDİ PAŞA ÇİFTLİK, KOCATAŞ, KUTLU, KUZU, KİLYOS, KİLYOS CADDE DEREİÇİ, MADALYON, RÜZGARLI, TEPE ÜSTÜ BAYIR, VAKIF, ÇİSEM ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2478913) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 23.05.2020 16:00 - 23.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ- NURİPAŞA mah 13. 15. 22.,61/1. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2478898) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.