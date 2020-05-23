23 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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23 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

23 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
23.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:30

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 23 Mayıs Cumartesi günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

İyi Bayramlar

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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