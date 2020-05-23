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23 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanıGalatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği "koronavirüs" şarkısı, yemekteki herkesi kahkalara boğdu.

23 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi
23.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:29

Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanı

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği "koronavirüs" şarkısı, yemekteki herkesi kahkalara boğdu.

TFF SAĞLIK KURULU İLE SÜPER LİG TAKIM DOKTORLARI BİR ARAYA GELİYOR

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından Süper Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantıda, öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

e-EURO 2020 BAŞLIYOR

UEFA ve Konami tarafından ortaklaşa düzenlenen, e-Milli Takımımızın da mücadele edeceği e-EURO 2020 başlıyor. Turnuvada Türkiye'yi Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu temsil edecek.


Kaynak: DHA

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