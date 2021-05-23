23 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
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23 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

23 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

23 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Yılport Samsunspor - Altınordu

03:40 Hedef Süper Lig

05:40 Süper Lig Özetler

06:15 İngiltere Premier Lig Özetler

06:45 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor - Altay

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Olimpiyat Ateşi

09:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

12:15 Spor Bülteni

12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

15:15 Spor Hafta Sonu

16:55 Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes

19:00 Spor Bülteni

19:55 Spor Kitaplığı

20:00 Aktüel Futbol

22:00 Spor Bülteni

22:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

23:00 Avrupa'nın Paslaşması

Kaynak: InterSinema.com

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