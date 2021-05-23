23 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Yılport Samsunspor - Altınordu
03:40 Hedef Süper Lig
05:40 Süper Lig Özetler
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor - Altay
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
09:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
12:15 Spor Bülteni
12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
15:15 Spor Hafta Sonu
16:55 Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes
19:00 Spor Bülteni
19:55 Spor Kitaplığı
20:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Bülteni
22:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
23:00 Avrupa'nın Paslaşması
Kaynak: InterSinema.com