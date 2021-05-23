23 Mayıs 2021 Show Yayın Akışı
23 Mayıs 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 Çin Falı
03:45 İyi Aile Çocuğu
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:15 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:45 Tarkan Altın Madalyon
16:30 Öyle Olsun
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Acı Tatlı Ekşi
Kaynak: InterSinema.com