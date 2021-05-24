23 Mayıs 2021 Haberleri
23 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar
- Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu
- Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı
- Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
- Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! 'Reklamlar sona erdi, filme devam' paylaşımını eşi gördü
- İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler
- Komşu kadınlardan öğretmene site bahçesinde dayak! O anlar kamerada
- Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu
- Bakan Selçuk, canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu: Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler
- Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu
- Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
- Manchester City'de Pep Guardiola kupa töreninde Agüero için gözyaşı döktü
- Yeni diziye başlayacak Özge Özpirinçci imaj tazeledi
- İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar
- Şampiyonluk maçı öncesi çarpıcı iddia! Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor
- Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı
- Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu
- Dört çocuk babası TIR şoförü evinde ölü bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret
- Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti
- Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız
- Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı
- Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak
- Yaz aylarının korkulu rüyası geri döndü! Kene bir can daha aldı
- Susurluk - JİTEM davasında beraat kararları bozuldu! Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken yeniden yargılanacak
- Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor
- Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
- Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu
- Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu
- Sedat Peker onun için 'uyuşturucu ticareti yapıyor' demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi
- Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi
- Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı
- Sedat Peker'den kardeşinin gözaltına alınmasına ilk tepki! Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı işaret etti
- Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti
- Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti
- Tiyatro dünyasının acı kaybı! Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
- Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
- Ali Koç'un hoca adayları belli oldu! Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor