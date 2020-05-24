23 Mayıs 2020 Haberleri
23 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
24.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:15
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
- Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
- Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
- Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
- Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
- Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
- Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
- Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
- Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
- Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
- Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
- Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
- İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
- Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
- Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
- Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
- Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
- Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
- Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
- Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
- Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
- Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
- Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
- Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
- Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
- Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
- 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
- Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
- Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
- Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
- Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
- Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
- Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
- Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
- Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı