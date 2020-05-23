23 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Akıl Çemberi 01:00 Gece Görüşü 05:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 08:00 Güne Merhaba 08:20 Sağlık Kontrolü 08:40 A'dan Z'ye 09:00 Haber 10:00 Hafta Sonu 11:00 Haber 11:00 A'dan Z'ye 11:05 Şeffaf Oda 12:00 Haber 12:00 Bugün 13:00 Haber 14:00 Haber 14:00 Bugün 15:00 Günlük 15:00 Haber 15:30 Dolaptaki Sürpriz 16:00 Haber 16:00 Günlük 16:35 Her Şeyden Önce 17:00 Haber 17:00 Günlük 18:00 5N1K 19:00 Ana Haber 21:00 CNN TÜRK Masası 21:00 Akıl Çemberi Kaynak: InterSinema.com