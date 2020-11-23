23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

23 Kasım Pazartesi yayınlanan bölümünde MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

Bu akşam oynan yeni bölümünde en iyi tabağı çıkaran takım kaptanı avantajların sahibi olacak. Peki, 23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Ebru ve kırmızı takım kaptanı Sefa en iyi tabakları hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Rulo kuzu sarma ile mücadele eden ikiliden kazanan kim oldu? Kaptanlık düellosunu Sefa kazandı.

MASTERCHEF TAKIMLARI KİMLER?

Mavi takım kaptanı: Ebru

Özgül

Serhat

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Emir

Eray