23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

23.11.2020 23:44 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:15
23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

23 Kasım Pazartesi yayınlanan bölümünde MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

Bu akşam oynan yeni bölümünde en iyi tabağı çıkaran takım kaptanı avantajların sahibi olacak. Peki, 23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları!

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Ebru ve kırmızı takım kaptanı Sefa en iyi tabakları hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Rulo kuzu sarma ile mücadele eden ikiliden kazanan kim oldu? Kaptanlık düellosunu Sefa kazandı.

MASTERCHEF TAKIMLARI KİMLER?

Mavi takım kaptanı: Ebru

Özgül

Serhat

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Emir

Eray

İlgili Haberler

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 23 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 23 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?
17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Deniz Seki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 23 MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? MasterChef takımları kimler? Kırmızı takım ve takım takım oyuncuları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 00:15:52. #1.14#
title