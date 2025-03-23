Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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23 Mart Pazar 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

23 Mart Pazar 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Mart Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Mart 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 23 Mart 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

23 Mart Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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