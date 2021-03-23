23 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm fragmanı izle!
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23 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm fragmanı izle!

23.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:25
23 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm fragmanı izle!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan 23 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm fragmanı izle! Doya Doya Moda ALL Star jüri üyeleri!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 22 Mart Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 22 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

22 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Birben:40

Özde:36

Rümeysa:34

Su:35

Ferdanur:28

Betül:32

22 MART DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM?

All-Star'ın ilk kolyesini Birben Hanım kazanıyor!

23 MART DOYA DOYA MODA FRAGMAN İZLE!

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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