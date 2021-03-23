23 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
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23 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

23.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 06:47
23 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

23 Mart 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:05 Taktik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:35 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

23:05 Avrupa'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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