23 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:50 Stadyum
02:00 Stadyum
04:15 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Canavar Arabalar
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:45 Spor Kitaplığı
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:20 TFF 1. Lig Özetler
08:35 Avrupa Yolunda
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig En Güzel Goller
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:25 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Spor Manşet
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
13:00 Spor Stüdyosu
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor
15:00 Gündem Futbol
15:45 Spor Bülteni
16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor
16:00 Spor Manşet
16:45 Dakika Skor
17:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
19:30 Spor Ana Haber
20:00 Süper Lig Goller
20:45 Stadyum
21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
21:30 Futbol Anadolu
23:00 90'dan Sonra
23:55 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com