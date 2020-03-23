23 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 23 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:50 Stadyum 02:00 Stadyum 04:15 Süper Lig Özetler 04:35 TFF 1. Lig Özetler 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 Canavar Arabalar 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:35 Olimpiyat Yıldızları 07:45 Spor Kitaplığı 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 Süper Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:20 TFF 1. Lig Özetler 08:35 Avrupa Yolunda 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Spor Bülteni 09:15 Süper Lig En Güzel Goller 09:55 Hava Durumu 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:20 TFF 1. Lig Özetler 10:25 İngiltere Premier Lig Özetler 10:35 Sporcu Vizesi 11:00 Olimpiyat Ateşi 11:00 Spor Manşet 11:55 Spor Kitaplığı 12:00 Avrupa Stüdyosu 12:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 13:00 Spor Stüdyosu 13:30 Spor Bülteni 14:00 Spor Hafta Sonu 14:00 Spor Bülteni 14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor 15:00 Gündem Futbol 15:45 Spor Bülteni 16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor 16:00 Spor Manşet 16:45 Dakika Skor 17:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Hafta Sonu 19:00 Dakika Skor 19:30 Spor Ana Haber 20:00 Süper Lig Goller 20:45 Stadyum 21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 21:30 Futbol Anadolu 23:00 90'dan Sonra 23:55 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com