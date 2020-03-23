23 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Trt, TV

23 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:50 Stadyum

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:35 TFF 1. Lig Özetler

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 Canavar Arabalar

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Olimpiyat Yıldızları

07:45 Spor Kitaplığı

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:20 TFF 1. Lig Özetler

08:35 Avrupa Yolunda

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig En Güzel Goller

09:55 Hava Durumu

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:25 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

13:00 Spor Stüdyosu

13:30 Spor Bülteni

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor

15:00 Gündem Futbol

15:45 Spor Bülteni

16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor

16:00 Spor Manşet

16:45 Dakika Skor

17:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Dakika Skor

19:30 Spor Ana Haber

20:00 Süper Lig Goller

20:45 Stadyum

21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

21:30 Futbol Anadolu

23:00 90'dan Sonra

23:55 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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