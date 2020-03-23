23 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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23 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:00 Özel Röportaj

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:30 Özel Röportaj

02:45 Eski Dostlar

03:00 beIN Manşet

04:00 Maç Saati

05:45 Eski Dostlar

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Özel Röportaj

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

14:15 Eski Dostlar

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Özel Röportaj

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 beIN Wellness

22:15 Maç Saati

23:00 Özel Röportaj

23:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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