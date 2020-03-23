23 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
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Atv, TV

23 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

23 Mart 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

23.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:45
23 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:20 Bir Zamanlar Çukurova

02:50 Hercai

04:50 Kara Ekmek

05:30 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Gel Dese Aşk

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:30 Boz Ayı

Kaynak: InterSinema.com

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