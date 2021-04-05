23 kişiye 20 bin 700 TL ceza kesildi

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 20 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 20 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 2 Nisan 2021 Cuma saat 21.00 ile 05 Nisan 2021 Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 saatlik kısıtlama boyunca kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında karantina ve maske yasağına uymayan 23 kişiye 20 bin 700 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı