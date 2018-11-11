25 Kişinin Can Verdiği California'da Alevler Önüne Çıkan Her Şeyi Yutuyor

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 25'e yükseldiğini kaydetti.

EYALET TARİHİNE GEÇTİ

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın, eyalet tarihinin en yıkıcı yangın olurken, en çok can kaybının yaşandığı 3'üncü büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

404 KİLOMETRELİK ALANA ULAŞTI

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın 404 kilometrelik bir alana ulaştı. Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

30 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

TRUMP'DAN YANGIN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yangındaki hasar felaket düzeyde. Tanrı herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan dün başka bir paylaşımında bulunan Trump, "California'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

Araçları bile eriten yangından kareler;