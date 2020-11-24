23 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

23 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?

24.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:15
23 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?

23 Kasım'da MasterChef'te yarışmacıları kuzu kol ve ayva beğendi yapıyor. 23 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 23 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı kim? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?

Masterchef'te bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarış var. Masterchef Türkiye 2020'de son 8 belli oldu ve son 4 için kıyasıya mücadele başladı. Yarışmacılar çiğ börek yaparak yarışıyorlar ve bir kişi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, karşısına bir kırmızı takım kaptanı belirleyecek ve yeni takımlar oluşacak.

23 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosu için 8 isim yarışıyor. Özgül, Ebru, Eray, Barbaros, Sefa, Emir, Uğur ve Serhat çi börek yaparak mavi takım kaptanlığı için yarışıyor.

Ebru mavi takım kaptanı oldu ve ilk mavi takım kaptanlığını aldı.

23 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Mavi takım kaptanı en iyi çi börek yapan kişi olacak. Şefler bu ismi Ebru olarak seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı mavi takım kaptanı tarafından belirlenecek. Mavi takım kaptanı olan Ebru karşısında bir isim belirliyor. Ebru kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti.

BU HAFTANIN MASTERCHEF TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi takım kaptanı: Ebru

Özgül

Serhat

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Emir

Eray

DÜELLO ÖDÜLÜ AVANTAJLARI

Kazanan takım kaptanı, verilen 3 konseptten birini seçecek.

Yapılacak düellolarda, kazanan takım karşı takımda kimlerin hangi yemeği yapacağını belirleyecek

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI, HANGİ KAPTAN KAZANDI?

Ebru ile Sefa'nın yarıştığı düello ödülünde kazanan belli oluyor...

Düelloyu kazanan isim : Sefa oldu.

İlgili Haberler

Çi börek nasıl yapılır? 23 Kasım Masterchef yemekleri! Çiğ Börek tarifi, çiğ börek malzemeleri, püf noktası | Çi börek nasıl yapılır?
Çi börek nasıl yapılır? 23 Kasım Masterchef yemekleri! Çiğ Börek tarifi, çiğ börek malzemeleri, püf noktası | Çi börek nasıl yapılır?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 23 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 23 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?
Masterchef ödül oyununu bu akşam kim kazandı? Ebru mu, Sefa mı 25 bin lira kazandı?
Masterchef ödül oyununu bu akşam kim kazandı? Ebru mu, Sefa mı 25 bin lira kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Berkun Oya Deniz Seki Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 23 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 00:17:57. #1.14#
title