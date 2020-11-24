23 Kasım Masterchef düelloyu kim kazandı? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?

23 Kasım'da MasterChef'te yarışmacıları kuzu kol ve ayva beğendi yapıyor. 23 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 23 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 23 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı kim? Masterchef düello ödülü ne, kazanan kim? Sefa mı Ebru mu kazandı?

Masterchef'te bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarış var. Masterchef Türkiye 2020'de son 8 belli oldu ve son 4 için kıyasıya mücadele başladı. Yarışmacılar çiğ börek yaparak yarışıyorlar ve bir kişi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, karşısına bir kırmızı takım kaptanı belirleyecek ve yeni takımlar oluşacak.

23 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosu için 8 isim yarışıyor. Özgül, Ebru, Eray, Barbaros, Sefa, Emir, Uğur ve Serhat çi börek yaparak mavi takım kaptanlığı için yarışıyor.

Ebru mavi takım kaptanı oldu ve ilk mavi takım kaptanlığını aldı.

23 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Mavi takım kaptanı en iyi çi börek yapan kişi olacak. Şefler bu ismi Ebru olarak seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı mavi takım kaptanı tarafından belirlenecek. Mavi takım kaptanı olan Ebru karşısında bir isim belirliyor. Ebru kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti.

BU HAFTANIN MASTERCHEF TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi takım kaptanı: Ebru



Özgül

Serhat

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Emir

Eray

DÜELLO ÖDÜLÜ AVANTAJLARI

Kazanan takım kaptanı, verilen 3 konseptten birini seçecek.

Yapılacak düellolarda, kazanan takım karşı takımda kimlerin hangi yemeği yapacağını belirleyecek

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI, HANGİ KAPTAN KAZANDI?

Ebru ile Sefa'nın yarıştığı düello ödülünde kazanan belli oluyor...

Düelloyu kazanan isim : Sefa oldu.