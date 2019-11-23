23 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi
Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladıAntalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu 'Kız çocuğu kick boks yapamaz' dediler, dünya şampiyonu olduÇiğdem...
Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak
3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladıAntalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu 'Kız çocuğu kick boks yapamaz' dediler, dünya şampiyonu olduÇiğdem Kırvaç, annesini ikna edip spora başladı, 25 Türkiye, birer de Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandıGenç sporcunun hedefi Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ikinci altın madalya Milli cimnastikçilerin hedefi Tokyo OlimpiyatlarıJaponya'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli cimnastikçiler, Bolu'da çalışmalarını tamamladıSporcular ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak olduğunu söyledi Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık"Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım""Hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz""Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağızFENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.30 Fenerbahçe, Malatya'ya gidecek.
SÜPER LİG15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Fatih Karagümrük - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor19.00 Bursaspor - Keçiörengücü
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta17.30 Türk Telekom - Teksüt BandırmaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Samsun Canik Belediyespor - Galatasaray15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 Botaş Spor Kulübü - İzmit Belediyespor
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş18.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA19.00 VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ17.00 Atalanta - Juventus (Merih Demiral)17.30 E. Frankfurt - Wolfsburg (Yunus Mallı)17.30 Werder Bremen - Schalke 04 (Nuri Şahin, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)17.30 Fortuna Düsseldorf - Bayern Münih (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)17.30 Union Berlin - M'gladbach (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.00 AFC Bournemouth - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.00 Brighton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)18.00 Everton - Norwich City (Cenk Tosun)18.00 Slovan Bratislava - Sered (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.00 Mattersburg - Wolfsberger AC (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)20.00 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)20.30 Granada - Atletico Madrid (İsmail Köybaşı)21.00 Servette - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.00 Dijon - Rennes (Metehan Güçlü)
23.00 Real Madrid - Real Sociedad (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)