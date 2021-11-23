23 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Kasım Salı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 22 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

22 KASIM RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI YAYINLANDI MI?

22 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI

22 Kasım tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4833)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4834)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mimarlık Fakültesinin Adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4831)

–– Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Aşağıkepen Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4832)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4835)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/11/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE 23 KASIM PAZARTESİ DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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