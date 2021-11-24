23 Kasım 2021 Haberleri
23 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi
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- Diyarbakır'da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor
- Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini aldı! Ronaldo kariyerinde 799. kez fileleri havalandırdı
- Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi
- Derbiye yedek başlamasının ardındaki sır perdesi kalktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı
- 'Takdir Türk milletinin' diyen İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini paylaştı
- 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz
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- Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı
- Lionel Messi, PSG'ye attığı imza kuramadan hazırlıklara başladı: Barcelona'ya döneceğim
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 208 kişi vefat etti, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum
- AK Parti'den dolardaki artışla ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
- Doların rekor kırmasından sonra Apple, internet sitesindeki satışlarını durdurdu
- Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi
- Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor
- Galatasaray'da gece boyu süren derbi toplantısının ardından herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası
- Sermayesi tatlı sözleri! Ordulu türkücünün milyonluk vurgunu Müge Anlı'da ortaya çıktı
- CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma tepkisi: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz
- Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım
- Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çağrı: Seçimin yolunu aç
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- Ankara'da dolar hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
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- Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
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??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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