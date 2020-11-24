23 Kasım 2020 Haberleri
24.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 24.11.2020 01:19
23 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, koronavirüsü yendi
- Sığınmacıları taşıyan kamyonet, polisten kaçarken devrildi: 17 yaralı
- 85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti
- Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
- Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü
- Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?
- Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
- Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu
- 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
- Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı
- Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
- Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu!
- Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor
- Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasını isteyen gazeteciye sosyal medyadan tepki gösterdi
- İYİ Parti'nin Kayseri ve Gaziantep teşkilatlarında 'Özdağ' istifaları: Partinin kuruluş ilkelerinden sapıldı
- Yavru köpek Pamuk'u tüfekle vuran vicdansızlar daha sonra 'tedavi' amaçlı patilerini kesilmişler
- Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
- Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç, hayata tutundu
- İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
- Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi
- Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı
- Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü
- G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler
- Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor
- G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı
- İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi
- Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak
- Bülent Arınç'tan 'AK Parti'den istifa edecek misiniz?' sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?
- Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı
- Dağlık Karabağ'da mayın patladı, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi
- Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü
- Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti
- Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
- Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum
- İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir
- Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi