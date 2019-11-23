23 Kasım 2019 Show Yayın Akışı
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23 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:45
23 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:45 Buz Depremi

02:30 Aşk Ağlatır

04:45 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Son Hıçkırık

15:00 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kaynak: InterSinema.com
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