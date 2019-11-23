23 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı
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23 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

23 Kasım 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:45
23 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Azize

03:00 Cellat

04:45 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Set Ekstra

15:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Azize

19:00 Kanal D Haftasonu

20:00 Deliha

22:15 Deliha

Kaynak: InterSinema.com
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