23 Kasım 2019 Haberleri
23 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
24.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:18
- Muharrem İnce 'Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım' sözünü geri çekti
- Önder Aksakal'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
- Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
- İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
- Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
- Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
- AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
- Beyaz Saray ile John Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi
- Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
- Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
- Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden İnce' iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
- Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
- Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın 'Haberi CHP liderine doğrulattım' iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
- Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
- Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
- Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
- Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
- Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
- İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti
- UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
- Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
- İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
- Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
- Kılıçdaroğlu'ndan, 'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
- Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
- Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
- Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
- Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
- Doğum yapan Hazal Kaya hastane çıkışı görüntülendi
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- Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
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- 'Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü' iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
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