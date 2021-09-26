23 ilden sporcuların katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 ilden sporcuların katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
23 ilden sporcuların katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi

Türkiye'nin çatısı olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

AĞRI (AA) - Türkiye'nin çatısı olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) katkılarıyla düzenlenen ve 4 gün süren turnuvada 23 ilden 93'ü erkek 44'ü kadın 137 sporcu katıldı.

Üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarında oynanan müsabakalarda, sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi. Vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın son gününde kadınlarda Aleyna Özer, erkeklerde ise Mert Aytekin birinci oldu.

Turnuva, dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
MUZDA KURAKLIK ENDİŞESİ

MUZDA KURAKLIK ENDİŞESİ

 Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özpirinçci Derya Uluğ
Spor Ali Palabıyık Adnan Menderes Bülent Uygun Şenol Güneş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 23 ilden sporcuların katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 15:59:14. #1.12#