23 Haziran seçimlerinde yurttaş inisiyatifleri: Neden organize oldular,seçime nasıl hazırlanıyorlar?

Türkiye 31 Mart 2019'da ülke siyasi tarihine geçecek bir yerel seçim yaşadı. Seçimi bu denli önemli kılan muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu'nun birinci çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin AK Parti'nin itirazı sonucu iptal edilmesi.

31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması, adaylardan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kazandıklarını açıklamaları, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün sonra mazbatasını alması ve AK Parti'nin talebiyle İBB seçimlerinin iptal edilmesi seçim güvenliğinin seçmenler tarafından sorgulanmasına yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle