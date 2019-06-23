23 Haziran seçimlerinde hangi anket firması en iyi tahminde bulundu?
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için kamuoyu yoklaması yapan firmalar sandıktan çıkacak sonuçlara dair farklı tahminlerde bulunmuştu.Peki hangi firma seçim sonuçlarına ilişkin en yakın tahminde bulundu?
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için kamuoyu yoklaması yapan firmalar sandıktan çıkacak sonuçlara dair farklı tahminlerde bulunmuştu.
Anket firmaları arasında sonucu en doğru tahmin eden firma Konda oldu. Şirketin 19 Haziran'da yayınladığı anket verilerine göre yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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