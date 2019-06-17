23 Haziran seçimleri: İmamoğlu-Yıldırım tartışmasından sonra ilk anket sonuçları

İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iki adayının katıldığı tartışma programının ardından yapılan bir ankete göre seçmenin yüzde 46'sı Ekrem İmamoğlu'nu, yüzde 44'ü Binali Yıldırım'ı başarılı buldu.

MAK Danışmanlık firmasının İstanbul'da 30 binden fazla kişiyle yaptığı ankette, programı izlediğini söyleyen katılımcılara "Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan Sayın Yıldırım ile Sayın İmamoğlu'nun katıldığı tartışma programında size göre hangi aday daha başarılıydı?" diye soruldu. Euronews.com'da Görüntüle