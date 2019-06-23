23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi başladı
İstanbul halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başında. YSK'nın İBB Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yeniden oy vermesi bekleniyor
İstanbul halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başında.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy veriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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