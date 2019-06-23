23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili dünya ne dedi?

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri, dünya basınında geniş şekilde haber ve yorumlara konu oldu.

Dünyanın önde gelen haber kuruluşları Ekrem İmamoğlu galibiyetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti mağlubiyetini başlıklara taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle