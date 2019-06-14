23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?

23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?

Yenilenen İstanbul Büyükşehir seçimlerine yaklaşık bir hafta kala internet üzerinden adaylarla ilgili yapılan arama sonuçlarına göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'popülaritesi' AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan yaklaşık 3,6 daha fazla. YSK kararından beri İmamoğlu'nun 'popülaritesi' tırmandı

23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir seçimlerine yaklaşık bir hafta kala internet üzerinden adaylarla ilgili yapılan arama sonuçlarına göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'popülaritesi' AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan 3,6 daha fazla.

Google arama motoru üzerinden yapılan aramaların analiz edilmesiyle oluşturulan Google Trends verileri, belli bir zaman dilimi ile belirli bir bölgede "kimlerin veya neyin" daha fazla arandığı bilgisini veriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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