23 Haziran İstanbul seçiminde kimler oy kullanamayacak? Kimler oy kullanamaz?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme 23 Haziran Pazar günü yapılacak. 4 parti ve 17 bağımsız adayın katıldığı seçimde seçmen listeleri yenilenmeyecek. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, sandık başına giderek İBB başkanı için oy verecek. Sandık başında seçmene bir oy pusulası verilecek. Peki 23 Haziran İstanbul seçiminde oy kullanamayacaklar kimler? İşte YSK tarafından yapılan konu ile ilgili açıklama...

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANAMAYACAK?

23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde seçmen listeleri yenilenmedi. Sadece bu süre zarfında vedat edilenler listeden çıkarıldı. Diğer yandan 31 Mart'ta kadar 18 yaşına giremeyip 23 Haziran'a kadar 18 yaşına giren kişiler bu listede yer alamayacak ve oy kullanamayacak.

Bunun dışında 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sayfasında yer alan bilgiler altında aşağıdaki yazılı olanlar oy kullanamazlar;

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar