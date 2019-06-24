23 Haziran İstanbul seçimi: Halkın gelir seviyesi siyasi tercihinde etkili oldu mu?
İstanbullu seçmenin gelir seviyesi siyasi tercihinde etkiliyor mu? Ortalama hanehalkı geliri yüksek ve düşük olan ilçeler hangi partiye oy veriyor? 31 Mart seçimlerinden beri AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerdeki seçmenin ekonomik seviyesi ne durumda?
İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 ile AK Parti adayı Binali Yıldırımı geride bırakarak, belediye başkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazandı.
Millet İtifakı'nın adayı İmamoğlu bu seçimde 39 ilçenin 23'ünde Binali Yıldırım'dan fazla oy aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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