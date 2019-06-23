23 Haziran Gaziosmanpaşa İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçe seçim sonuçları

Bugün İstanbul sandık başına gitti ve oylarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullandı. 39 ilçede 31 bin 186 sandık kurulmuştu. Herkesin merakla beklediği 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları için ilk veriler gelmeye başladı. Peki Gaziosmanpaşa''da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım''ın aldığı oyların dağılımı nasıl oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Güncel olarak takip edebileceğiniz 23 Haziran İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları haberimizde.

23 HAZİRAN İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre adayların oy dağılımı şu şekilde;

Binali Yıldırım: 146.573 Oy %52,88

Ekrem İmamoğlu: 128.230 Oy %46,26

23 Haziran İstanbul Seçim Sonuçları

GEÇEN SEÇİMDE İSTANBUL''DA TOPLAM OY DAĞILIMI

İptal edilen önceki seçimde aday olan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Necdet Gökçınar ve Mustafa İlker Yücel, 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi için yine aday oldu. Bu adaylardan Ak Parti adayı Binali Yıldırım, yüzde 48,55 oy oranı ile 4 milyon 149 bin 656 oy almıştı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48,80 oy oranı ile 4 milyon 171 bin 118 oy almıştı. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar''ın aldığı oy sayısı 103 bin 300, oy oranı ise yüzde 1,21. Son olarak Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise 17 bin 377 oy sayısı ve yüzde 0,20 oy oranı elde etmişti.

ÖNCEKİ SEÇİMDE GAZİOSMANPAŞA''DA ADAYLARIN OY DAĞILIMI NASILDI?

31 Mart yerel seçiminde Gaziosmanpaşa''da Ekrem İmamoğlu lehine 111 bin 119 oy kullanıldı ve oy oranı yüzde 40,59 oldu. Ak Parti adayı Binali Yıldırım ise 153 bin 270 oy alırken yüzde 55,99 oy oranı vardı. SP adayı Necdet Gökçınar, 5440 oy alabildi ve yüzde 1,99 oy oranı varken Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel''e çıkan oy 520 oldu. Oy oranı ise yüzde 0,19''dA kaldı.