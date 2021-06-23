23 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Çekya - İngiltere
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:05 Takvim Yaprakları
06:10 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:45 Avrupa Şampiyonası Finaller
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
18:55 İsveç - Polonya
Kaynak: InterSinema.com