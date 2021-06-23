23 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31520 sayılı Resmi Gazete
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23 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31520 sayılı Resmi Gazete

23 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31520 sayılı Resmi Gazete
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23 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Haziran Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

23 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Haziran Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4122)

–– Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "Kahyalar KÖK-Karaağaç KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4123)

–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "Sarıçam - Ayvalı Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4124)

–– Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "8Q6803 Eski Azaplı KÖK - A. Çıyanlı Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4125)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen "8G4029 Suboyu KÖK - Kanarya KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4126)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2021/1, K: 2021/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/38612 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/06/2021 Tarihli ve 196 Sayılı Kararı

    DANIŞTAY KARARLARI

    –– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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    23 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31520 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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