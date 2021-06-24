23 Haziran 2021 Haberleri
23 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
- İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
- Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i boşanma sürecini çabuk atlattı! Çılgınlar gibi eğlendi
- Karim Benzema, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta ülkesi adına gol attı
- Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
- Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu
- Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor
- Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı
- Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız
- Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı
- Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
- AB'den Yunanistan'a göçmen tepkisi: Şiddet ve geri itmeler sistematik olarak kullanılıyor
- Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi
- EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi
- İspanya ve Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
- Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı
- EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti
- Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
- Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı, ateş açılan anlar videoda yer almadı
- Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor
- Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı
- Hindistan'da yaşlı kadına zorla Kovid-19 aşısı yapıldı
- Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
- Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
- Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti
- Slovakya kalecisi Dubravka'dan kendi kalesine akılalmaz gol
- Son Dakika: Koronavirüsün Delta varyantı Türkiye'de 16 ilde 134 vakada görüldü
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak
- Son Dakika: Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor
- Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı
- Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu
- Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
- Adıyaman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü
- Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
- Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'yi istiyor
- Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
- Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
- Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
- Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı